Hayrabolu'da Hıdrellez şenliği düzenleneceği bildirildi.





Soylu Mahallesi Muhtarı Osman Seyrel, bu yıl 1'incisini düzenleyecekleri hıdrellez şenliklerinin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.





Hıdrellez'i birlik, beraberlik ve coşku içinde kutlayacaklarını belirten Seyrel, "Baharın gelişini müjdeleyen Hıdrellez şenliklerini bu yıl mahallemizde ilk defa düzenliyoruz. Şenliğimizde çeşitli yarışmalar ve mahalli sanatçılar konser verecek." dedi.



Seyrel, hıdrellez şenliğinin 5 Mayıs'ta Soylu Mahallesindeki okul bahçesinde yapılacağını belirterek, herkesi bu şenliğe beklediğini belirtti.