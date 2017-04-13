Hayrabolu'da Halk Toplantısı Düzenlendi

Hayrabolu ilçesinde, Kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.





Şalgamlı Mahallesindeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan ilçe Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.



İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Demirayak, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.





Kaymakam Demirayak, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.