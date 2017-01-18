Hayrabolu'da Halk Günü Toplantısı

Hayrabolu Kaymakamlığı tarafından halk günü toplantısı düzenlendi.



Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı, Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir başkanlığında yapıldı.



Kaymakam Özdemir, burada yaptığı konuşmada, halkın huzuru ve refahı için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, ilçede var olan sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen gayretleri gösterdiklerini söyledi.



Toplantı, kurum amirlerinin ve vatandaşların isteklerinin dinlenmesiyle sona erdi.