Hayrabolu'da Çocuk Şenliği Düzenlenecek
Hayrabolu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlenecek.
Hayrabolu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenlenecek.
Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlediklerini söyledi.
Belediye hizmet binası önünde yapılacak çocuk şenliğine tüm vatandaşları beklediklerini ifade eden Altayoğlu, "Hayrabolu belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz çocuk şenliği etkinliğimizi bu yılda yapıyoruz. Etkinliğimizde yüz boyama, palyaço, sürpriz hediyeler ve müzikli çocuk etkinlikleri yer alacak." dedi.