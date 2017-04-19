Hayrabolu'da Belediye Çalışmaları

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin, günlük temizlik çalışmalarına ilçe merkezi ve tüm Mahallerde aralıksız devam ettiğini belirtti.



Altayoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde başlattıkları temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Temiz ve daha kaliteli bir ilçe için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü temizlik konusunda çok hassasız. Her alanda halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumluluğumuz var. İlçenin cadde ve sokaklarının yanı sıra 52 Mahallemize kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz." diye konuştu.



Belediye Temiz İşleri Müdürü Coşkun Gündoğdu da ilçe merkezi ve mahallerinde temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, daha temiz bir Hayrabolu için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.