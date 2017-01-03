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Hayrabolu'da At Arabasının Çarptığı Kadın Yaralandı

Hayrabolu'da At Arabasının Çarptığı Kadın Yaralandı

Hayrabolu ilçesinde at arabasının çarptığı kadın yaralandı.

Hayrabolu'da At Arabasının Çarptığı Kadın Yaralandı

Hayrabolu ilçesinde at arabasının çarptığı kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre, H.K'nın kullandığı at arabası, İlyas Mahallesi'nde yolda yürüyen A. E'ye (61) çarptı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.K, polis tarafından götürüldüğü karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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