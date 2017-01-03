Hayrabolu ilçesinde at arabasının çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K'nın kullandığı at arabası, İlyas Mahallesi'nde yolda yürüyen A. E'ye (61) çarptı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.K, polis tarafından götürüldüğü karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Hayrabolu'da At Arabasının Çarptığı Kadın Yaralandı
Hayrabolu ilçesinde at arabasının çarptığı kadın yaralandı.
Hayrabolu ilçesinde at arabasının çarptığı kadın yaralandı.
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