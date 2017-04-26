Hayrabolu Belediyesinden Kültür Gezileri

Hayrabolu Belediyesi, kültür gezileri kapsamında Ankara'ya gezi düzenleniyor.



Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu yaptığı açıklamada, kültür etkinlikleri kapsamında Ankara'ya düzenlenen gezilere vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.



Altayoğlu, düzenlenen gezilere katılan vatandaşların Ankara'da Anıtkabir, Pembe Köşk, Çankaya Atatürk Evi, Kurtuluş Müzesi ve Bey Pazarında gezme imkanı bulduğunu ifade etti.



Ankara gezilerinin Mayıs ayında da devam edeceği belirtildi.