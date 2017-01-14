Hayrabolu Barajı'nın Yüzeyi Buz Tuttu

Hayrabolu ilçesinde aşırı soğuk nedeniyle kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Hayrabolu Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tuttu.





Aşırı soğuk nedeniyle yüzeyi buz tutan ve bazı bölümleri karla kaplanan Hayrabolu Baraj Gölü, ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor.



Araçlarıyla baraja gelen bazı vatandaşlar, baraj çevresinde gezinti yaparak fotoğraf çekiyor.



Etrafı ağaçlarla çevreli barajın etrafında bulunan ve zaman zaman yüzeyde uçtukları görülen ördekler de göle güzellik katıyor.





Barajın buz tuttuğunu ve bu güzelliği görmek için geldiğini söyleyen Gökay Sönmez, "Hayrabolu göleti vatandaşların piknik yaptığı ve zamanını geçirdiği güzel bir yer. Bu güzel manzarayı görmek için gelenler burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Göletin yüzeyi buz tutmuş ve karla kaplanmış durumda." dedi.