Hayrabolu Avcılık ve Atıcılık Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Hayrabolu Avcılık ve Atıcılık Derneği'nin genel kurul toplantısı yapıldı.





Dernek binasındaki genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Divan başkanlığını Salih Özkan'ın yaptığı genel kurulda gelir gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.





Tek listeyle yapılan seçimde, 370 üyeden 300'ünün oyunu alan Yaşar Elbasan, dernek başkanlığına seçildi.





Elbasan, bugüne kadar derneğe verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Derneğimizde bugün olduğu gibi her zaman kalabalık, birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.





Yeni yönetim kurulu, Engin Yayıkçı, Tolga Sert, Ersan Yılmaz, Hüseyin Bayar, Taşkın Günay ve Tanju Yılmaz'dan oluştu.