Haymana'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Yaralandı

Haymana ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Koç'a, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.



Yaralanan Koç, kaldırıldığı Haymana Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.



Polis ekiplerince, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.