Hayko Cepkin - Pitch Black Process - Heavy Sky

21 Nisan Cuma İzmir Arena'da Hayko Cepkin'in İzmirli sevenlerine unutulmayacak bir performans sergileyeceği gecede diğer konuklar metal camiasında köklü bir yeri olan İzmirli grup Pitch Black Process ve Ankara'dan çıkan ve sadık bir kitle edinen Heavy Sky.

Hayko Cepkin - Pitch Black Process - Heavy Sky

21 Nisan Cuma İzmir Arena'da Hayko Cepkin'in İzmirli sevenlerine unutulmayacak bir performans sergileyeceği gecede diğer konuklar metal camiasında köklü bir yeri olan İzmirli grup Pitch Black Process ve Ankara'dan çıkan ve sadık bir kitle edinen Heavy Sky.

2016 yılının Ocak ayında DMC etiketiyle çıkardığı "Beni Büyüten Şarkılar Vol.1" cover albümü, Hayko Cepkin'in çocukluğundan gelen unutulmaz şarkıların kendine has düzenlemeleriyle yeniden karşınızda!

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bayrakli

Mekan : İzmir Arena

Mekan Adresi : 1449 Sokak, Bayraklı, İzmir, Türkiye

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Hayko Cepkin - Pitch Black Process - Heavy Sky

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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