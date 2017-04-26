Hayko Cepkin'den Beşiktaş Marşı!
Hayko Cepkin, Beşiktaş için yazdığı yeni marşı paylaştı.
Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü sanatçı Hayko Cepkin, Beşiktaş için yazdığı marşın bir bölümünü sosyal medyadan paylaştı.
Kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hayko Cepkin; "Üzerinde çalışmakta olduğum Beşiktaş marşımızdan küçük bir demo parçası paylaşıyorum. Yakında ana hatları ile tüm kayıt bitecek. Sanmayın ki oturuyoruz, yakışanı yapmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Sporvadisi.com
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