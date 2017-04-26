Hayko Cepkin'den Beşiktaş Marşı!

Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü sanatçı Hayko Cepkin, Beşiktaş için yazdığı marşın bir bölümünü sosyal medyadan paylaştı.



Kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hayko Cepkin; "Üzerinde çalışmakta olduğum Beşiktaş marşımızdan küçük bir demo parçası paylaşıyorum. Yakında ana hatları ile tüm kayıt bitecek. Sanmayın ki oturuyoruz, yakışanı yapmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.



