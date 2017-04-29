Hayko Cepkin

Tarih : 29 Nisan 2017Yer : Muğla - Meyland Pub AkyakaBilet Fiyatı: 54TL (Hizmet Bedeli Dahildir.

Hayko Cepkin

Tarih :  29 Nisan 2017

Yer :  Muğla - Meyland Pub Akyaka

Bilet Fiyatı:  54TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, 29 Nisan akşamıMeyland Pub Akyaka'da sevenlerinin karşısına çıkıyor..

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 22: 00

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Muğla

İlce : Merkez

Mekan : Meyland Pub Akyaka

Mekan Adresi : Akyaka Mahallesi, Azmakboyu Sk.

Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 00: 00

Kategori : Hayko Cepkin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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