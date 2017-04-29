Hayko Cepkin
Tarih : 29 Nisan 2017Yer : Muğla - Meyland Pub AkyakaBilet Fiyatı: 54TL (Hizmet Bedeli Dahildir.
Tarih : 29 Nisan 2017
Yer : Muğla - Meyland Pub Akyaka
Bilet Fiyatı: 54TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)
Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, 29 Nisan akşamıMeyland Pub Akyaka'da sevenlerinin karşısına çıkıyor..
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 22: 00
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Muğla
İlce : Merkez
Mekan : Meyland Pub Akyaka
Mekan Adresi : Akyaka Mahallesi, Azmakboyu Sk.
Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 00: 00: 00
Kategori : Hayko Cepkin
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io