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Hayko Cepkin
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Hayko Cepkin

"Sakin Olmam Lazım", "Tanışma Bitti", "Sandık" ve "Aşkın Izdırabını..." albümleri, sahnede anlattığı hikayeler, Türkiye'de daha önce görülmemiş sahne performansları ve her projesi farklı bir konsept barındıran Hayko Cepkin, son albümü "Beni Büyüten Şarkılar Vol.1" konserlerine devam ediyor!

Hayko Cepkin

"Sakin Olmam Lazım",  "Tanışma Bitti",  "Sandık" ve "Aşkın Izdırabını…" albümleri, sahnede anlattığı hikayeler, Türkiye'de daha önce görülmemiş sahne performansları ve her projesi farklı bir konsept barındıran Hayko Cepkin, son albümü "Beni Büyüten Şarkılar Vol.1" konserlerine devam ediyor!

2016 yılının Ocak ayında DMC etiketiyle çıkardığı "Beni Büyüten Şarkılar Vol.1" cover albümü, Hayko Cepkin'in çocukluğundan gelen unutulmaz şarkıların kendine has düzenlemeleriyle yeniden karşınızda!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Küçükçekmece

Mekan : Hayal Kahvesi Atakent

Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1

Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Hayko Cepkin

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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