Hayko Cepkin sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.



'Sakin Olmam Lazım', 'Tanışma Bitti', 'Sandık' ve 'Aşkın Izdırabını…' albümleri, sahnede anlattığı hikayeler, Türkiye'de daha önce görülmemiş sahne performansları ve her projesi farklı bir konsept barındıran Hayko Cepkin, yepyeni albümü 'Beni Büyüten Şarkılar Vol.1' konserlerine devam ediyor!



Ocak ayında DMC etiketiyle çıkardığı 'Beni Büyüten Şarkılar Vol.1' cover albümü, Hayko Cepkin'in çocukluğundan gelen unutulmaz şarkıların kendine has düzenlemeleriyle yeniden karşınızda!