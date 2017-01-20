Hayırseverlerden Öğrencilere Karne Hediyesi

Ağrı İnsani Hareket Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İHYAD) tarafından bin 800 öğrenciye karne hediyesi olarak giyim yardımı yapıldı.



Ağrı'daki ilk ve ortaokullardaki öğrenciler ile Ağrı Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencilerine kışlık eşofman hediye edildi.



İHYAD Başkanı Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın zorlu iklim şartlarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere karne hediyesi olarak hayırseverlerin gönderdikleri kışlık giysileri dağıttıklarını söyledi.



İhtiyaç sahibi öğrencilere hep destek olduklarını ifade eden Aslan, "Geçen ay 350 öğrencimize atkı, bere, mont ve ayakkabı yardımında bulunmuştuk. Şimdi ise bize gönderilen bin 800 kışlık polar eşofman altlarını dağıttık. Öğrencilerimizin mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.



Çocukların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini anlatan Aslan, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.