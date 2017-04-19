Hayırseverin Yaptırdığı Sağlık Merkezinde Duygusal Tören

İZMİR'de toptan tuhafiyecilik yapan 82 yaşındaki hayırsever Reşat Akan'ın memleketi Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaptırdığı 4 katlı sağlık merkezinin bina teslim töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törene ambulansla getirilen, kemoterapi tedavisi gören hayırsever Reşat Akan, çok güzel bir eserin ortaya çıktığını ve Turgutlu ile yeniden bağ kuran bir proje olduğunu söyledi.



Turgutlulu hayırsever Reşat Akan'ın 1 milyon 500 bin TL'ye yaptırdığı 1800 metrekare alana sahip 4 katlı Muzaffer Akan Toplum Sağlığı Merkezi ve Reşat Akan Aile Sağlığı Merkezi'nin teslimi için bugün tören düzenlendi. Törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, MHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, hayırsever işadamı Reşat Akan, Akan'ın ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Kemoterapi tedavisi gören hayırsever Reşat Akan, törene ambulans ile getirildi.



Duygu dolu anların yaşandığı törende hayırsever Akan, sağlık sektöründe kazandırdığı tesisle buluşmanın kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini belirtip, "Burası bizim memleketimiz. Bu proje ile Turgutlu'yla yeniden bir bağımız olacak. Gelenler güzel bir binada tedavi görecek. 'Allah razı olsun' demeleri bile benim için çok önemli. Dünyada bir anımız kalsın istedik" dedi.



Kaymakam Turan ve Belediye Başkanı Şirin de hayırsever Reşat Akan'a tüm Turgutlu halkı adına teşekkürlerini sundu.



Sağlık Merkezinin aile sağlığı kısmına 'Reşat Akan', toplum sağlığı kısmına hayırseverin eşi 'Muzaffer Akan'ın ismi verilecek. 4 katlı binanın 2 katı toplum sağlığı merkezi, 2 katı aile sağlığı merkezi olarak hizmet verecek. Merkezde, obezite danışma merkezi, sigara bırakma merkezi, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti, gebe sınıfı eğitimi gibi birimler yer alacak.



- Manisa