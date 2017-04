Hayırsever Simitçi Bu Kez İdlip İçin Tezgahını Sırtladı

Hayırsever simitçi bu kez İdlip için tezgahını sırtladı

KOCAELİ - Kocaeli'de simitçilik yaparak geçimini sağlayan ve birçok kez yardım kampanyası düzenleyen Erkan Ayhan, bu kez bir günlük kazancını Esad yönetiminin hava saldırısı ile yüzlerce kişinin öldüğü İdlip'e gönderdi.

Derince ilçesinde simitçilik yaparak geçimini sağlayan Erkan Ayhan isimli vatandaş, örnek bir davranışa daha imza attı. Daha önce Gazze'ye, 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerine yardım yapan Ayhan, bu kez bir günlük kazancının tamamını Suriye'de kimyasal saldırıya uğrayan İdlip'e gönderdi. Satış yaparken üzerine giydiği tişört ile kampanyasını duyuran Ayhan, tişörtünün ön yüzüne "Bir süt, bir ilaç bebelere", arka yüzüne ise "Ey kahpe Esad, ne istedin o bebelerden" sözlerini yazdırdı.

Suriye'de Esad yönetimi tarafından yapılan kimyasal saldırı sonrasında hayatını kaybedenlerden etkilendiğini söyleyen Kandıralı simitçi Erkan Ayhan, "Bu saldırıda iki Müslüman kardeşimiz, iki bebeğimiz, babasının kucağında defnedildi. Kucağında bebeleri ile hüngür hüngür ağladı. Karısını çocuklarını kaybetti. Bu yüzden onlardan etkilendim. Ben kampanya başlatmak istedim. Bu kampanyayı 'Bir ilaci bir süt' kampanyası olarak başlatıyorum. Duyarlı insanlarımız yardımlarını talep ediyorum. Benim elimden gelen bu. Ben 100 tane simit aldım bugün. Bunu satıp, karını da Allah nasip kısmet ederse götürüp yardım kuruluşunun hesabına yatırmak istiyorum" dedi.

Saldırı sonrasında çocuklarını kaybeden Suriyeli babadan çok etkilendiğini dile getiren Ayhan, "O fotoğrafı gördüğümde yıkıldım. Benin kardeşim de olabilir, bir başkasının da kardeşi olabilir. Ama perişanlık, içler acısı bir durumdu. Her gün aklımdaydı bu çocuklar. Daha önce bu gibi benzer olaylarda Gazze için, Filistin için, Halep için defalarca yaptım. Bizim milletimizi duyarlılığa davet ediyorum. Ben bir adım atıyorum. Ama bizim zengin iş adamlarımız ve maddi durumu iyi olan arkadaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu mazlumlara, bu bebelere sahip çıkalım" diye konuştu.

Kampanya için hazırlattığı tişörtünde yazdığı mesajları da açıklayan simitçi Ayhan, "Bu Esad'ın yaptığı kalleşliğe, şerefsizliğe, ihanete karşı arkamdaki yazı onun için. Önümdeki yazı da bir süt bir ilaçla Suriye'deki mazlum bebelerimiz için yazdırdım. Müşterilerim tişörtü okuduklarında memnun oluyorlar, duygulanıyorlar. Simidimi almayan bile almaya geliyor. Bazen bir simit alıp 5 TL veriyor. 'Bunu da bizden gönder' diye ben de alıyorum" şeklinde konuştu.

Derinceli simitçi Erkan Ayhan, 100 simitten elde ettiği yaklaşık 70 TL'lik karını banka şubesinden İdlip'teki Esad zedelere gönderdi.