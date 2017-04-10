Hayırsever Kardeşlerden Eğitime Destek

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayırsever Tosyalı kardeşler tarafından yaptırılacak özel eğitim merkezi ile özel eğitim ilkokulu ve ortaokulunun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.



Hatay Valisi Erdal Ata, Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin en önemli sorunların başında geldiğini söyledi.



Türkiye'de eğitim çağına gelip, eğitim alamayan çocuk sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden Ata, Hatay'da da bu konuda ihtiyaç olduğunu, Tosyalı ailesine bu anlamda teşekkür ettiğini dile getirdi.



Tosyalı ailesinin bugüne kadar birçok okul ve öğrenci pansiyonu yaptırdığını hatırlatan Ata, şöyle devam etti:



"Tosyalı ailesi Reyhanlı'da pansiyon yaptırmış. İskenderun'da sevgi evleri yaptırmış. İlimize yaptıkları eğitim yatırımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Eğitimin yanı sıra ailemiz, Hatay ve Osmaniye'de önemli sanayi yatırımları var, binlerce insana önemli istihdam sağlıyor ve ülkemize önemli döviz sağlıyorlar. Temennimiz, hayırseverlerin, yatırımcıların sayısının artması. Ülkemizin üç tane önemli sorununu alt alta yaz deseler hepsine eğitim yazarım. Eğitimle ilgili sorunu çözersek ülke genelindeki diğer sorunların da çözülmesini daha kolay sağlarız diye düşünüyorum."



İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit de ilçede 200'e yakın engelli öğrenci bulunduğunu, bunların çeşitli okullarda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gördüğünü aktardı.



Bu eğitim kompleksinin engelli öğrenciler için çok iyi olacağına işaret eden Özyiğit, okulun diğer ilçelere de hizmet edeceğini vurguladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ise bu yatırımla bir ilkokulun ek binasında eğitim gören engelli çocukların güzel bir ortama kavuşacağına dikkati çekti.



"Biz hayır edelim de kazanırız diyoruz"



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, en büyük yatırımlarından bir tanesini daha açıklarcasına heyecan içerisinde olduklarını anlattı.



Hayır işlerinin kendileri için bir varoluş sebebi olduğunu vurgulayan Tosyalı, şöyle konuştu:



"Biz hayır edelim de kazanırız diyoruz. Önce yapıyoruz arkasından bereketi geliyor. Bunun örnek olmasını diliyorum. Bu yapacağımız eser çok anlamlı. Biz bunun ilkini Osmaniye'de yapmıştık. Engelli gençlerimiz toplumda çok ortada olmayan ama kanayan bir yara. Oranın açılışında yaşadığımız duygusal anları hiç unutamıyoruz. İskenderun'da da böyle bir sorunun olduğunu biliyoruz, onun için hemen bunun imzasını atalım ve başlayalım istedik. İmzadan itibaren bir yıl içerisinde yapıp teslim ederiz. Bir borcumuzu daha ülkemize ödemiş olalım. Biz sanayi yatırımlarına da yoğun şekilde devam ediyoruz. Bölgede 2-3 bin kişiye direk istihdam sağlayacak eserlere başlamış olacağız. Biz 3 kardeş ve 3 ortağız, 10 bine yaklaşan Tosyalı ailesi adına teşekkür ediyoruz."



Konuşmaların ardından mülkiyeti hazineye ait 2 katlı, 12 derslikli, içerisinde bireysel eğitim odası ile 6 atölye, 2 rahatlama odası, çok amaçlı salonun yer alacağı Ayhan Tosyalı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile 3 katlı 10 derslikli 120 öğrenci kapasiteli Ayhan Tosyalı Özel Eğitim İlkokul ve Ortaokulu'nun protokolü, Vali Ata, İskenderun Kaymakamı Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Karahan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı tarafından imzalandı.