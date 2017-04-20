Hayırsever İşadamından Eğitime Katkı

Denizli'de hayırsever iş adamı, eşi ve kendi isminin verileceği okul için bağışta bulundu.



Hayırsever iş adamı Süleyman Yağlıca ve eşi Havva Yağlıca adına inşa edilecek ortaokul için Yağlıca çiftinin bağışta bulunması dolayısıyla Denizli Valiliğinde protokol imzalandı.



Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırsever Süleyman Yağlıca'ya eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



Bu bağışın imkanı ve kaynağı olan hayırseverlere örnek olmasını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:



"Süleyman bey, okulumuzun kaba inşaatını kendisi yaptıracak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Bütün derdimiz, eğitimin Denizli'de en üst seviyeye çıkartılması. Bunun için de ikili eğitimden çıkarak tam gün eğitime geçmeliyiz. Yani tüm çocuklarımızın tam gün eğitimde eğitim alabilmeleri gerekiyor. Kendilerine ait okulları, sınıfları, spor tesisleri olsun istiyoruz. Yarım gün onların, yarım gün başkasının olması yerine tam gün o sınıf onların olsun."



Hayırsever iş adamı Süleyman Yağlıca ise okulun hayırlı olmasını dileyerek, "Ticarete başladığımız yıllardan bu yana eğitime bu şekilde bir katkı sunmak istiyorduk. Gücümüzün yettiği kadar şimdi bir katkıda bulunacağız." dedi.



Konuşmaların ardından 1 milyon 300 bin lira bağışta bulunan Süleyman Yağlıca'nın eşi Havva Yağlıca ile kendi isminin verileceği ortaokulun yapımı için protokol imzalandı.



Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaptırılacak Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu 18 derslikten oluşacak.