Hayırsever İşadamından Eğitime Destek

Sivas'ta, hayırsever işadamı Musa Emmioğlu, "Eğitime 100 Destek Projesi" kapsamında 32 derslikli meslek lisesi yaptıracak.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül ile hayırsever işadamı Musa Emmioğlu arasında 32 derslikli meslek lisesi yapımı konusunda protokol imzalandı.



Gül, Vali Muammer Bey Salonu'nda yapılan protokol imza töreninde, 2 yıl içinde tekli eğitime geçilmesi yönünde Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatının olduğunu anımsatarak, bu çerçevede yeni okul yapımlarının gerçekleştirileceğini belirtti.



Sivas'ta tekli eğitime geçmek için çok az sayıda okula daha ihtiyaç olduğunu dile getirilen Gül, şunları kaydetti:



"Bununla ilgili okul yapmak isteyen hayırseverlere duyuru yaptık ve destek istedik. İşadamımız Musa Emmioğlu, ailesi adına 32 derslikli bir meslek lisesi yapacak. 5 atölyesi olacak şekilde 42 bin metrekarelik alanda inşa edilecek okul, Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz olarak devredilecek. Bu birkaç açıdan önemli. Birincisi Musa Bey Sivaslı. Sivaslı bir hayırseverin kendiliğinden gelip böyle bir talepte bulunması bizi çok mutlu etti. Bir başka önemi daha var. Musa Bey bir sanayici. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Meslek lisesi yapıldığı takdirde hem ciddi anlamda eleman ihtiyacı karşılanacak hem de mevcut meslek liseleri şehir içinden kalkacak."



Emmioğlu da yaklaşık 30 yıldır farklı sektörlerde hizmet verdiklerini ve Sivas'a eğitim alanında bir yatırım yapma kararı aldıklarını belirterek, "Bu okulun örnek olacağını düşünüyoruz. Buradan faydalı öğrenciler yetişeceğini ümit ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.