Hayırsever İş Adamından Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Arguvanlı hayırsever iş adamı Aliekber Kara, Hekimhan Hasan Celebi Ortaokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulundu.



Arguvan Koçak Mahallesi'nde doğup büyüyen iş adamı Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahde vefa olarak bu topraklarda öğrenim gören öğrencilere yardım borcunun olduğunu söyledi.



Zor şartlarda öğrenim gördüğünü anlatan Kara, Arguvan dahil olmak üzere kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarının süreceğini ifade etti.



Hekimhan Hasan Celebi Ortakulu Müdürü Özlem Kılıçaslan ise, yardımlarından dolayı iş adamı Kara'ya teşekkür etti.