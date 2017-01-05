Hayırsever İş Adamından Öğrencilere Ayakkabı Yardımı

Adıyaman'ın Besni ilçe Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencilerine Adıyamanlı iş adamı tarafından ayakkabı yardımı yapıldı.



İsmini vermek ismin açıklanmasını istemeyen Adıyamanlı hayırsever iş adamı tarafından gönderilen 184 çift kışlık botların dağıtımına Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Okul Müdürü Mahmut Özsunar, okul öğretmenleri ve personelleri katıldı.



Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, çocukların sevinçlerine ortak olduklarını söyleyen Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Kış aylarının en soğuk aylarını geçirdiğimiz bugünlerde, özellikle bu bölgemizin çocuklarımıza yapılan bu yardım gerçekten takdire şayan bir davranış olduğunu belirtmek istiyorum. Besnililerin en güzel özelliği memleketini daima düşünen, hayırsever ve vefalı insanlar olmasıdır. Bugün ismini vermek istemeyen çok değerli iş adamımız, memleketimiz için elimizden gelenin en iyisini imkanlarımız dahilinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki çocuklarımız okusun, onların okumasına engelleri elimizden geldiğince kaldırmaya çalışacağız diyor.



Başka bir şehirde olmasına rağmen memleketinde üşüyen minik ayakları düşünen ve bu düşünce ile çalışan kıymetli bir hemşehrimiz var. Eğitimimize, çocuklarımıza kimin ne kadar katkısı, yardımı olursa ona minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Çocuklarımız inşallah sıcacık bir kış geçirir. Bu vesile ile değerli hayırsever iş adamımıza erdemli davranışlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN