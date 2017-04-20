Hayırsever İş Adamından İhtiyaç Sahiplerine Ayakkabı

Kilisli İşadamı Selim Tekdirlik tarafından 200 aileye ayakkabı yardımında bulunuldu. Yardımlar, Kızılay Kilis Şubesi ekipleri tarafından ailelere ulaştırıldı.



İstanbul'da yaşayan Kilisli İşadamı Selim Tekdirlik tarafından bağışlanan ayakkabılar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kızılay Kilis Şube Yöneticisi Hikmet Erdinç, ihtiyaç sahibi aileleri tespit edilerek, ailelere yardımların bizzat ulaştırıldığını belirtti. Erdinç, "Kışlık bot ve yazlık ayakkabı olarak ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaktadır. Kızılay olarak ayrım gözetmeden ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyor bu kapsamda bizlere destek veren Tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KİLİS