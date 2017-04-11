Hayırsever İş Adamı İçin Adı Verilen Okulda Tören

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşamını yitiren 92 yaşındaki hayırsever iş adamı Kemal Kayalıoğlu için adı verilen okulda tören gerçekleştirildi.



İlçede yapılan Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi'nin yapımına destek veren ve yaşamını yitiren Kemal Kayalıoğlu için okul bahçesinde tören düzenlendi.



Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, ilçede daha önce kaymakamlık yaptığını hatırlattı.



Kaymakamlık görevinde bulunduğu sürede Kemal Kayalıoğlu'nun okul için arsa bağışında bulunduğunu, okulun yapımını da katkı verdiğini anlatan Balcı, hayırsever bir kişiliği olduğunu vurguladı.



Kemal Kayalıoğlu'nun torunu Can Kayalıoğlu da dedesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Fakat bıraktığı eseri gördükçe de büyük gurur duyuyoruz. Amacımız buranın ebediyen yaşaması, çevresine, milletine faydalı nesiller yetişmesidir. Dedem eğitime çok önem verirdi. Hem çocuklarının hem de torunlarının eğitimi için maddi manevi desteğini esirgemedi." ifadelerini kullandı.



Törenin ardından Kayalıoğlu'nun cenazesi, Orta Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Kayalıoğlu'nun ailesinin yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.