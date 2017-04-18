Hayırsever İş Adamı Çocuklara Tablet Bilgisayar Hediye Etti

Malatya'da hayırsever iş adamı MİAD Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunda kalan çocuklara tablet bilgisayar hediye etti.



Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatyalı hayırsever iş adamı Fatih Kahraman, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile MİAD Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunda kalan çocukları ziyaret etti.



Bulut, 128 çocuğun bakım ve eğitiminin yapıldığı evlere böyle anlamlı ziyaret gerçekleştirdiği için hayırsever iş adamına teşekkür etti.



Kurum hakkında bilgi veren Bulut, "Kurumumuzda aile ortamına benzer bir yapıda çocuklarımıza hizmet ediyoruz." ifadelerini kaydetti.



Sevgi Evleri'ni sürekli ziyaret ettiğini belirten iş adamı Kahraman, iyiliklerin paylaşıldıkça çoğaldığını belirtti.



Kahraman, "Burada yapılanlardan çok etkilendim. Buradaki çocukların gözlerinde mutluluk var huzur var. Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Devlet güzel imkanlar sağlamış. Çocuklarla beraber olmak bizi mutlu etti." diye konuştu.



Kahraman, daha sonra çocuklara tablet bilgisayar hediye etti.