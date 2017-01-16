Hayırsever İş Adamı Antalya'da 24 Derslikli Okul Yaptıracak

Antalya'da hayırsever iş adamı Bolat Yıldırım, Kepez Belediyesi ve Kepez İlçesi Müteahhitler Derneği (KEMDER) desteğiyle 24 derslikli ilkokul yaptıracak.



Vali Münir Karaloğlu ile hayırsever iş adamı Yıldırım, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve KEMDER Başkanı Süleyman Akbıyık arasında 24 derslikli ilkokul yapımı konusunda protokol imzalandı.



Karaloğlu, Valilik salonunda yapılan protokol imza töreninde, okulun gelecek eğitim öğretim dönemine yetişmesi için inşaatın 15 Eylül 2017'de tamamlanmasını protokole ekleyerek imzayı attı. Antalya'da hayır işlerinde güzel bir işbirliği bulunduğunu belirten Vali Karaloğlu, bu tür işbirliklerinin güzel sonuçlar verdiğini söyledi.



Eğitim konusunun önemine işaret eden Karaloğlu, "2018'e kadar Türkiye genelindeki tüm okullarda tekli eğitime geçilecek. Çocuklar sabah okula gidecek ve öğleden sonra 3 veya 4'e kadar okumaya devam edecek. Antalya'da şu anda ikili eğitim yapılan 168 okulumuz var. Hayırseverlere buradan çağrı yapıyoruz. Okul niyetlerini öncelesinler. Halen ilave bin 650 dersliğe ihtiyacımız var." dedi.



Karaloğlu, katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti. Tütüncü, Akbıyık ve Yıldırım da okulun hayırlı uğurlu olmasını diledi.