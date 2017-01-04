Hayırsever Emekli Öğretmenden Eğitime Araç Bağışı

Sakarya'da yaşayan 90 yaşındaki emekli öğretmen Nevruz Banoğlu, birikimiyle aldığı 8 aracı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Arifiye ilçesindeki bir otomobil bayisinde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, emekli öğretmen tarafından gerçekleştiren bağışın çok anlamlı olduğunu söyledi.



Banoğlu'nun birikimini yıllarca bu ülkenin gençleri için harcadığını vurgulayan Kuntoğlu, "Ama bu birikim bitmiyor. Yine ekonomik olarak biriktirdiği varlığını eğitim, ülke için, bu şehirden aldığı karşılığı öğrencilerine veriyor. Onun için bu bağış çok anlamlı. İnşallah biz de eğitim camiası olarak bu bağışı, eğitimin kalitesi ve niteliğinin artırılması için bütün gücümüzle harcayacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.



Mevlüt Kuntoğlu, güzel hareket ve davranışların, ondan sonra gelen herkes için aynı güzelliği meydana getirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bir kelebek etkisi meydana getiriyor. Hocamın bu anlamlı bağışından sonra FIAT bayimizin sahibi Süleyman Akgün de eğitime 1 araba bağışlamış oldu. Ayrıca bu güzellik için çok teşekkür ediyorum. Sakaryalı iş adamlarımızın eğitimle ilgili özellikle okul yapımıyla ilgili destekleri devam ediyor ama yine desteklerini istiyoruz. İnşallah iş adamlarımız desteklerini vermeye devam edecekler. Eğitime katkı veren tüm hayırseverlerimize ve halkımıza çok teşekkür ediyorum."



Emekli öğretmen Nevruz Banoğlu da öğretmenliği esnasında ailesiyle birlikte alın teriyle biriktirdiği 420 bin lirayı MEB'e hibe ettiğini belirterek, çok mutlu ve huzurlu olduğunu dile getirdi.



Hali vakti yerinde olan herkesi bağış yapmaya davet eden Banoğlu, "İnşallah bunun devamı gelir, hep birlikte semeresini alırız. Biz de mutlu oluruz, hayatımız inşallah böyle güzel devam eder." dedi.



Banoğlu, daha sonra 7 "Doblo" ve 1 "Ducato" model minibüsün anahtarını Kuntoğlu'na teslim etti.



İl Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu da desteklerinden ötürü Nevruz Banoğlu ve eşi Fethiye Banoğlu'na çiçek takdim etti.



Törende, FIAT Yetkili Bayisi sahibi Süleyman Akgün de MEB'e bir araç bağışında bulundu.