Antalya'da yaşayan gencin, sevgilisine 'Hayır' standı önünde yaptığı evlilik teklifi karşısında başta kız arkadaşı olmak üzere çevredekiler de ne yapacağını şaşırdı. 'Hayır' standında anonsla yapılan evlilik teklifine gelen 'evet' cevabı, 'Hayır'cı vatandaşları da alkışlattı.



Finike'de turizmle uğraşan 25 yaşındaki Sinan Şahin, Bursa'ya düzenlediği tura, Kumluca ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Gamze Makas'ı da götürdü. Şehir merkezinde tura katılan tatilcilerle birlikte gezen ikiliden Sinan Şahin, Ulu Camii önünde Cumhuriyet Halk Parti (CHP) üyelerince kurulmuş 'hayır' standına geldiği sırada, kız arkadaşından habersizce ayrılarak standa yöneldi.



Herkes 'hayır' propagandası bekliyordu



Buradaki görevlilerden 'Mikrofonla bir şey söyleyeceğim' diye müsaade isteyen Şahin'e, stanttaki görevliler izin verdi. Stant yetkilileri ve çevredeki vatandaşlar, mikrofonu eline alan Şahin'in referandum ile ilgili konuşacağını zannederken, Şahin, 'Başka bir şey söyleyeceğim' diyerek sözüne başladı ve her şeyden habersiz bir şekilde gezen kız arkadaşına seslendi. 'Benimle evlenir misin?' diyerek 'hayır' standından seslenen Şahin'in bu sürprizi karşısında başta kız arkadaşı Gamze Makas dahil, 'hayır' standındaki yetkililer ile çevredeki vatandaşlar da ne olduğunu şaşırdı.



'Hayır' standı önünde 'evet' alkışı



Standa doğru yönelen Gamze Makas'a bazı vatandaşlar 'hayır de', 'burası hayır standı' diye çağrıda bulunsa da, genç kız mikrofonu alarak 'evet' diye bağırdı. Bunun üzerine stanttaki görevliler ile çevredeki vatandaşlar bu ilginç teklifin cevabını alkışlamak zorunda kaldı. - ANTALYA