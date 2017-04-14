Hayır Oyu Kullanın" Tehdidine 3 Gözaltı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylamasında vatandaşları "Hayır" oyu kullanmaları için tehdit ettikleri belirlenen PKK/KCK üyesi 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimat doğrultusunda 16 Nisan'daki halk oylamasında vatandaşların "Hayır" oyu kullanmaları için tehdit edildiği bilgisini alan ekipler, Karayazı ilçesi Değirmenkaya Mahallesi'ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve kentte bu doğrultuda faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlıların, "Halk oylamasında 'Hayır' oyu kullanacaksınız, aksi bir durumu kabul etmiyoruz. Eğer 'Evet' çıkarsa bunun bedelini ağır ödersiniz." şeklinde vatandaşları tehdit ettikleri belirlendi.