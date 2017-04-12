Hayır'ı Anlatan Öğrencilere Bakan Avcı'dan Tehdit Gibi Sözler: Alın Adreslerini

Eskişehir'de kurdukları stant ile anayasa değişiklik paketini vatandaşlara anlatmaya çalışan hukuk öğrencileri, Bakan Nabi Avcı'yla da konuşmak isteyince tehdit gibi yanıt aldılar.Vatandaşlara anayasa değişiklik paketinin içeriğini anlatmaya çalışan hukuk öğrencilerine, Bakan Nabi Avcı "Adreslerini alın, ben size gelip anlatayım" demesi dikkat çekti.16 Nisan'daki referandum da neyin oylanacağını anlatmaya çalışan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, referandum kapsamında çalışmalarını yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya dağıttıkları broşürlerden vermek istedi.Bakan Avcı, öğrencilerin kendisine yönelttiği 'Neden evet?' sorusuna, "Bir ara gelin ben size neden evet demek istediğimizi anlatayım" yanıtını verdi.Daha sonra da yanındaki korumalarına "alın adreslerini" diyerek oradan uzaklaştı.