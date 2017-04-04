'Hayır Diyenleri Süs Eşyası Olarak Saklarız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, referandum a sayılı günler kala anketlerdeki durumla ilgili de şu ifadeleri kullandı:"Son iki hafta inanıyorum ki 'evet' tırmanışını daha da arttıracağız. Kar topu çığ haline geldi" ifadelerini kullandı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi gerekiyor" dedi. Erdoğan, "Biz hayır diyenleri denize dökmeyiz, biz onlara demokrasi müzesi yapacağız, onları objelerle süs eşyası olarak saklarız" diye konuştu.