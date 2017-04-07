Hayır'da Son Nokta

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkan CHP, belediyelerde de belediye başkanlığına hayır dedi.



CHP, belediyelerde de başkanlık sistemine 'Hayır' dedi. CHP Tuzla Belediye Meclis Başkan Vekili Önder Polatoğlu, Belediye Meclis Toplantısı'nda 'Yerel yönetimlerde başkanlık sistemine Kocaman bir hayır diyorum' dedi.



CHP'li Önder Polatoğlu'nun bu açıklamasına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Partili Belediye Meclis Üyeleri tebessüm etti. - İSTANBUL