'Hayır Çıkmazsa Kapatırız' Diyen Araştırma Şirketinden Açıklama: İtirazlar Sonucu Değiştirmezse Kapatırız

'Referandumda hayır çıkmazsa kapatırız' diyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, 'İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız' dedi.

Özkiraz Twitter'dan yaptığı açıklamada "İtirazlara evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz'' ifadesini kullandı.