Hayır' Afişi Yapıştıran 3 Kişi Gözaltında

ANTALYA'da dün gece bazı sokaklara üzerinde '80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez. Hayır' ve 'Halkevleri' yazılı afişleri asan 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi gözaltına alındı.



Polis tarafından sabah saat 04.00 sıralarında gözaltına alınan Barış Çetin, Gürkan Gülseven ve Suat Bulut, Dokuma semtinde gözaltına alındıktan sonra Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldü.



Halen gözaltında tutulan 3 kişi hakkında 'Kabahatlar Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılıyor.



- Antalya