Hayır' Afişi Yapıştıran 3 Kişi Gözaltında (2)

HAYIR AFİŞİ ASANLARA 227'ŞER LİRA PARA CEZASI



Antalya'da dün gece bazı sokaklara üzerinde '80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez. Hayır' ve 'Halkevleri' yazılı afişleri astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Barış Çetin, Gürkan Gülseven ve Suat Bulut polisteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 2'si Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 3 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesine muhalefet suçundan 227'şer TL para cezası kesildi.



42'NCİ MADDE



Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi şöyle:



"Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, yüz Türk Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, tek fiil sayılır."