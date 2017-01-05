'Haydi Sen De Uzat Elini…'

"FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün, KasapDöner olarak Türkiye'de yardıma ihtiyacı olan her kesimin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, 'Koruma altındaki çocukların bu sürede ve korumadan çıktıktan sonraki süreçte yaşam kalitesini arttırmak, hayata hazırlamak ve toplumla uyumlu sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak için çalışan Hayat Sende Derneği ile bu amaçla bir araya geldik. Bu konuda neler yapabileceğimizi araştırırken derneğimizin yönlendirmeleri ile aslında bu çocukların en önemli ihtiyacının sevgi olduğunu farkettik. Bunun da ancak aile ortamında hakettikleri sevgiyi alarak çözümlenebildiğini gördük. Koruyucu ailelik uygulamasının çok fazla bilinmediği, bunun daha çok insana anlatılıp özendirilmesi gereğinden yola çıkarak misafirlerimiz ile iletişimimizi sağlayan servis kağıtlarına bu konuda bilgilendirme yapmaya karar verdik. Uygulamanın hem koruma altındaki çocuklarımıza yeni koruyucu aileler bulma yolunda, hem de farkındalık yaratma noktasında başarılı olmasını diliyoruz. Hayat Sende Derneği ile olan işbirliği çalışmalarımız devam edecek. Yakın gelecekte dernek vasıtasıyla istihdam yaratıcı projeler de geliştirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

KASAPDÖNER'E TEŞEKKÜR

KasapDöner ve Bahar Özürün'e gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Hayat Sende Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Oskay da, 'KasapDöner gibi bilinirliği oldukça yüksek bir markanın derneğimize destek vermesi, özellikle farkındalık açısından bizim için çok önemli. Umuyoruz ki KasapDöner aracılığıyla birçok çocuğumuz yeni koruyucu ailelerine kavuşacak' açıklamasını yaptı.