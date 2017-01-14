Haydi Masallara

Sevdiğiniz masal kahramanlarının günümüze uyarlanmış hali sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.



"Masal kitaplarının üç sevimli kahramanı Keloğlan, Pinokyo ve Kibritçi Kız'ın sanal dünya karşısında unutulup masallarından kovulmasıyla oyun başlar. Masalcının onları buluşuyla da yeni isimlerini alır kahramanlarımız. Artık onlar günümüzün sokak çocuklarıdır.



Pinokyo olur Kopilyo…



Kibritçi Kız olur Mendilci Kız…



Keloğlan olur Eloğlan…



Masallarına dönmek içinse sadece yedi gün süreleri vardır. Sanal Cadı onları bulmadan Masalcı onları masallarına gönderebilecek midir? Belki de bunun için bir uykucunun uyanması gerekmektedir."