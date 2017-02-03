Haydi Çocuklar Namaza Projesinin Finali Yarın Yapılacak

Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinde de öğrencilerin namaz alışkanlığı kazanması için başlatılan "Haydi Çocuklar Namaza" isimli projenin finalinin yarın yapılacağı belirtildi.



Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, projede kız çocukları için 2 vakit, erkek çocukları için 3 vakit camide olmak üzere kalan vakit namazlarının ise evlerinde velilerinin refakatinde kılmalarının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, "Yarıyıl tatili sebebiyle düzenlediğimiz 'Haydi Çocuklar Namaza' programının finali 04 Şubat Cumartesi günü öğlen namazını müteakip Uydukent Selçuklu Caminde yapılacaktır. Afyonkarahisar Belediyesinin katkıları ile kura ile bisiklet dağıtımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR