Haydar Yılmaz: "Safet Susic'in Gelmesiyle Birlikte Bir İvme Yakaladık"

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz, "Safet Susic'in gelmesiyle birlikte bir ivme yakaladık" dedi.



Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmana futbolcular topla serbest ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kontrolü çalışması yapan turuncu-yeşilli takım, antrenmanı taktiksel çift kale maç ile tamamladı. Uzun süren sakatlığının ardından idmana katılan Deniz Vural ile Tzavellas takımdan ayrı çalıştı.



Antrenmanda konuşan Haydar Yılmaz, Safet Susic'in gelmesiyle birlikte bir ivme yakaladıklarını ve kısa bir süre içerisinde takımı iyi analiz ederek çıkışa geçtiklerini söyledi. Yılmaz, "Takımın güveni geldi. Hocanın takımla uyumu da çok iyi. Kişilik olarak da takıma yaklaşımı çok düzgün. Hocaların takıma karşı yaklaşımına ve sevgisine futbolcular çok dikkat eder. Biz de elimizden gelen fedakarlığı gösterdik ve elimizden geleni yaptık. Çok şükür şu anda ligde de iyi pozisyondayız. Tabii ki lig henüz bitmedi. Önümüzdeki Osmanlıspor maçını kazanırsak inşallah daha iyi olur" şeklinde konuştu.



Ligin ilk devresinde defans hattının sürekli değiştiğinin ve bu yüzden hatalı goller yendiğinin hatırlatılması üzerine Haydar Yımaz, "Kaleci konusunda sezon başında bir tutarsızlık vardı. Bir Zlamal oynuyordu, bir ben oynuyordum. Bu da kaleci için büyük handikap. Çünkü kaleci sabredilmesi gereken bir pozisyondadır. Kaleci 3-4 hafta hata yaptığında bile ısrarcı olunmalı ki özgüveni gelsin ve devamlılığı yakalasın. Ben oynadığımda da, Zlamal oynadığında da stoperlerin şanssızlığı vardı. Her ne kadar tecrübe anlamında iyi ve kariyerli oyuncular olsa da bir uyum süreci geçirdik. Teknik direktör değişikliğiyle de performansımız yükseldi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA