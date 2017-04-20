Hayatlarında İlk Defa Kent Merkezine Gelip Sinema İzlediler

SAMSUN'un Yakakent, Ayvacık ile Asarcık İlçesi'ndeki merkeze uzak mahallerde oturan ve bir çoğu daha önce hiç kent merkezine gelmemiş olan 230 ortaokul öğrencisi için bir otobüs firması tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 'Bir Dilek Tut Kendin İçin' projesi hazırlandı. Proje kapsamında çocuklar otobüslerle mahallerinden alınarak kent merkezine getirildi. İlk defa 3D sinemaya, hayvanat bahçesine ve müzelere gitti.



Metro Turizm tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 'Bir Dilek Tut Kendin İçin' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında Samsun kente merkezine en uzak ilçelerden olan Yakakent, Ayvacık ve Asarcık ilçelerindeki uzak mahallelerden 230 ortaokul öğrencisi otobüslerle mahallelerinden alınarak kent merkezine getirildi. Bir çoğu daha önce hiç kent merkezine gelmeyen çocuklar ilk defa 3D sinemaya gitti, Kent Müzesini, Bandırma Müze Gemisi'ni ve hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ardından Bayrak Tepe'ye çıkarak ay yıldızlı balonları gök yüzüne bıraktı. Hayatlarında ilk defa şehir merkezine gelen çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu görüldü.



Proje koordinatörü olan 23'ncü dönem AK Parti Samsun Milletvekili olan Fatih Öztürk de çocuklara bu gezi sırasında eşlik etti. Proje ile ilgili bilgi veren Öztürk, şöyle dedi:



"Sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Proje kapsamında çocuklarımızı hem şehirle, hem sinema ile tanıştıralım istedik. Onlar için kültürel bir etkinlik hazırlayalım istedik. Çocuklarımızı gördükten sonra ne kadar doğru bir iş yapmışızı bir kez daha anladık. Film gibi belki ama bu Türkiye'nin gerçeği. İnsanlar bu çağda sinemaya gitmemiş çocuk var mı diye düşünebilir ama mutlaka var. Bu ülkenin her köşesinde sinemaya gitmemiş hayvanat bahçesine gitmemiş çocuklarımız var. Bu açığımızı yine biz kapatacağız. Bu tür etkinliklere herkesin destek vermesi taraftarıyım. Projeyi genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz."



- Samsun