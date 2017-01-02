Hayatını Kaybeden Talat Tunçalp Toprağa Verildi

HAKAN TARHAN - DHA Dün vefat eden Eski Bisiklet Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Galatasaray Kulübü'nün üyesi Talat Tunçalp'ın (101) cenazesi bugün Şişli Camii'de kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



1 Ekim 1915 tarihinde İstanbul'da doğan eski Milli Bisikletçi Tunçalp,1936 Berlin ve 1948 Londra Olimpiyatları'nda yarışmıştı. Tunçalp, sporculuk yaşamını noktaladıktan sonra 1954-1968 yıllarında Bisiklet Federasyonu başkanlığı yaptı. Tunçalp, başkanlığı sırasında "MarmaraTuru" adı altında koşulmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk düzenleyicisi oldu. Talat Tunçalp'e geçen yıl üyesi olduğu TMOK tarafından onur ödülü verilmişti.