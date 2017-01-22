Hayatını Kaybeden İlhan Cavcav, Son Transferini Hastanede Yapmıştı

Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav, hayata gözlerini yumdu.

DÜŞEREK KAFASINI ÇARPMIŞTI

Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için Cavcav'ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve kafasını çarpan efsane başkan 81 yaşında hayata veda etti. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü'ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.

HASTANEDE İMZA ATTI

Başkan, Atletico Paranaense'den Bady ile anlaşmıştı. Fakat transferin ilginç yanı, imzaların kulüpte değil İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede atılmış olmasıydı.

OYUNCU DA ŞAŞIRDI

Brezilya basınına konuşan Bady, "Çok sıra dışı bir deneyim oldu. Arabadayken, hastaneye gideceğimizi bilmiyordum. Başkanı görünce biraz zayıf buldum ancak her şeyle ilgileniyordu. Benim hakkımda bilgi almış ve onay vermişti." ifadelerini kullandı.