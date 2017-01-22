Hayatını Kaybeden İlhan Cavcav, Son Transferini Hastanede Yapmıştı

Gençlerbirliği'nin ve Türkiye'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cavcav'ın son yaptığı transfer herkesi şaşırtmıştı.

HASTANEDE İMZA ATTI

Başkan, Atletico Paranaense'den Bady ile anlaşmıştı. Fakat transferin ilginç yanı, imzaların kulüpte değil İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede atılmış olmasıydı.

OYUNCU DA ŞAŞIRDI

Brezilya basınına konuşan Bady, "Çok sıra dışı bir deneyim oldu. Arabadayken, hastaneye gideceğimizi bilmiyordum. Başkanı görünce biraz zayıf buldum ancak her şeyle ilgileniyordu. Benim hakkımda bilgi almış ve onay vermişti." ifadelerini kullandı.