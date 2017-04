Hayatını Karartan Terör Örgütü İkinci Kez Canından Ediyordu

FİKRET KAVĞALI - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan işçi Murat Güzel'in, geçen yıl 4 Kasım'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıdan da yaralı kurtulduğu ve her 2 saldırıda mesai arkadaşlarını kaybettiği ortaya çıktı.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Güzel, geçen yıl PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evini terk etmek zorunda kaldı.



Terör mağduru olduğu için İŞKUR'un "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında emniyette 6 ay önce işe başlayan Güzel, sahip olduğu iş sayesinde hem evinin geçimini sağlıyor hem de yatalak babasına bakıyor.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda kolundan ve bacağından yaralanan işçi Güzel, tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edildi.



Terör örgütü PKK'nın 4 Kasım 2016'da da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı bölümde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında da yaralanan Güzel, her 2 terör saldırısında mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.



Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sur ilçesinde yaşanan terör saldırılarından dolayı evlerini terk ettiklerini dile getirerek, teröristlerin buradaki evlerinin önüne çukur kazdığını, patlayıcı döşediğini, bu nedenle yatalak babalarını da alarak evden ayrıldıklarını söyledi.



Sur'daki terör saldırıları sonucu evlerinin darmadağın olduğunu anlatan Güzel, hem kira ödediğini hem de yatalak babasına baktığını belirtti.



Terör mağduru olduğu için Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay önce emniyette işe başladığını aktaran Güzel, çalışma süresinin 2 hafta sonra biteceğini kaydetti.



"Patlama anında şok geçirdik"



Her 2 terör saldırısının da çay servisi yaparken meydana geldiğini dile getiren Güzel, çalışma arkadaşlarının bu saldırılarda şehit düştüğünü söyledi.



İlk saldırıda arkadaşı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli sivil personel Mehmet Hanefi Boğa'yı kaybettiğini belirten Güzel, şöyle konuştu:



"Önceki günkü saldırıda da sivil personel olarak çalışan arkadaşım Yunus Elaltunterin'i kaybettim. Patlama anında şok geçirdik, ne yapacağımızı bilemedik. Bütün duvarlar üzerimize yıkıldı. Yaralanan arkadaşlarımız vardı. Müdahale ettik, hatta hayatını kaybeden Yunus Elaltunterin arkadaşımı ambulansa taşıdık. Beni de ambulansla hastaneye kaldırdılar. Hastanede arkadaşımın şehit olduğunu öğrendim."



"Artık kaldıramıyorum"



İlk saldırıdan sonra psikolojisinin bozulduğunu, 1 ay boyunca kendisini toparlayamadığını aktaran Güzel, terör nedeniyle önce evlerini sonra da 2 arkadaşını kaybettiğini bildirdi.



"İki saldırıda beraber çalıştığım arkadaşlarımı kaybettim. İkinci defadır patlamaya şahit oluyorum, çok üzgünüm, artık kaldıramıyorum. Allah terörü kahretsin." diyen Güzel, terör örgütü PKK'nın saldırılarını lanetledi.



"İkinci kez Allah kardeşimi bize bağışladı"



Güzel'in babası Mahmut Güzel ise teröristlerin Sur'daki evlerini yaktığını, saldırıları sonucu oğlunun 2 defa yaralandığını dile getirerek, terör örgütüne tepki gösterdi.



Saldırıdan sonra kardeşini aradığını fakat ulaşamadığını aktaran Güzel'in ağabeyi Heybet Güzel de "İkinci kez Allah kardeşimi bize bağışladı." diye konuştu.



Diyarbakır'da 4 Kasım 2016'da, Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristler, 2'si polis 12 kişiyi şehit etmiş, 100'ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı.



PKK'lı teröristlerce 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda, 1'i polis, 2'si sivil 3 emniyet personeli şehit olmuştu.