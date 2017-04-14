UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Monaco arasındaki karşılaşma öncesindeki patlamalarda yaralanan İspanyol oyuncu Marc Bartra, hayatının en kötü deneyimini yaşadığını söyledi.



Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından değerlendirmelerde bulunan Borussia Dortmundlu Bartra, "Hayatımın en kötü deneyimiydi. Dünyada kimsenin yaşamasını istemediğim bir deneyim. Acı, panik, ne olduğuna ve ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik hali. Hayatımın en uzun ve en ağır 15 dakikasıydı." ifadelerini kullandı.



Yaşadığı şokun yavaş yavaş geçtiğini belirten İspanyol oyuncu, "Yaşama, gülme ve yeniden futbol oynama arzum arttı." değerlendirmesini yaptı.



El bileğinden ameliyat edilen 26 yaşındaki futbolcu, "Sadece bir kişinin yaralanmasıyla olayın atlatılması, büyük bir şans. Tek bir şey rica ediyorum. Hepimizin barış içinde yaşaması ve savaşları geride bırakmak." şeklinde görüş belirtti.



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında geçen salı günü oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmişti. Hastaneye kaldırılan Bartra elinden başarılı bir operasyon geçirirken, çarşamba gününe ertelenen karşılaşmada Monaco, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yenmişti.