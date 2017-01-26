Hayatımı Organ Bağışı Çalışmalarına Adadım"

Türkiye'nin 4. yüz naklinin yapıldığı Turan Çolak, 3,5 yıl önce gerçekleştirilen nakil sayesinde hayatının tamamen değiştiğini belirterek, "Yeni arkadaşlar edindim, evlendim. Bütün organlarımı bağışladım. Hayatımı da organ bağışı çalışmalarına adadım." dedi.



Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından Taksim'deki bir otelde, "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (İnternational Transplant Network) kapsamında düzenlenen 5. Medya Çalıştayına 15 farklı ülkeden 30 gazeteci katıldı.



Çalıştayda konuşan Çolak, daha sonra organ naklinin hayatını nasıl değiştirdiğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de doğduğunu, daha küçük yaşlarda yüzünün yandığını ve Antalya Akdeniz Üniversitesinde ameliyat olduğunu söyledi.



Uşak'ta henüz 19 yaşındayken vefat eden Tevfik Yılmaz'ın yüzünün kendisine nakledildiğini, bunun için de bağışta bulunan Yılmaz ailesine minnettar olduğunu vurgulayan Çolak, şöyle konuştu:



"Onlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde yeni bir hayat yaşadım. Yüz nakli olmadan önce hiçbir yaşantım yoktu. Tabiri caizse ben deli danalar gibi dolaşıyordum. 35 yaşına kadar hiçbir bayanla konuşmuşluğum yoktu. Çekiniyordum, evlenip bir yuva kurabilir miyim diye düşünmüyordum. Yüz nakli olduktan sonra hayatım çok değişti. Artık herkesle konuşmaya başladım. Yeni arkadaşlar edindim. Çok çevrem oldu. Ondan sonra 'evlenebilir miyim' arayışına girdim. Hayatımı değiştirmek istedim."



Çolak, cesaretini topladığını ve hayatını Bircan Çolak ile birleştirdiğini ifade ederek, "Eşim de böbrek nakli olan bir hasta. İkimiz de nakilli olduğumuz için birbirimizden anlarız. Milli Eğitim Bakanlığından emekli olup İzmir'den ayrılarak Antalya'ya yerleştim. Şu anda Antalya'da çok mutlu bir hayatımız var." diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesinde kurulan Organ Nakli Derneğinde aktif olarak çalıştıklarını dile getiren Çolak, "Dernek olarak kendi imkanlarımızla Türkiye geneline turlar düzenliyoruz. Organ bağışını anlatmak için çabalıyoruz. Sloganlar üreterek, pankartlar açarak, organ bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Organ bağışıyla hayatının değiştiğini gördükten sonra bütün organlarını bağışlama kararı aldığını ve bunun gereğini yaptığını vurgulayan Çolak, şunları anlattı:



"Bu bedende bana ait olmayan bir tek yüzüm var. Bunun dışında bütün organlarımı bağışladım. Hayatımı da bundan sonra organ bağışı çalışmalarına adadım. Bu konularda vatandaşların duyarlı olmasını istiyorum. Bir insanın organları 5-6 kişiyi yaşatıyor. Organlar toprak olacağına can olsunlar, yeni filizlerin yetişmesine vesile olsunlar."



Çolak, yüz fonksiyonlarının yüzde 100 yerine gelmesi için kendisine 5 yıl süre tanındığını ve henüz bu sürenin dolmadığını kaydetti.