Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, Partimize Üyelik Törenini Gerçekleştireceğiz"
Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz" Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz" "21 Mayıs, 3.
Hayati Yazıcı: "Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz"
Hayati Yazıcı:
"Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz"
"21 Mayıs, 3. olağanüstü kongremizi yapmak suretiyle Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanlık görevine dönmüş olacak"
"Belirlenmiş bir seremoni söz konusu değil"
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Yarın Cumhurbaşkanımızın, partimize üyelik törenini gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.