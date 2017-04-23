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Hayatı Kalabalık Seviyorum
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Hayatı Kalabalık Seviyorum

Alman Vaillant'ın ilk Türk CEO'su Alper Avdel, yaşam felsefesini "kolektif hayatın artıları" üzerine inşa etmiş biri. "En büyük 'iyi ki'lerimden biri böyle bir aileye sahip olmak" diyen ODTÜ mezunu yönetici, yaşadığı sitede geniş akraba çevresiyle kendilerine adeta bir köy kurduklarını söylüyor.

Hayatı Kalabalık Seviyorum

Alman Vaillant'ın ilk Türk CEO'su Alper Avdel, yaşam felsefesini "kolektif hayatın artıları" üzerine inşa etmiş biri. "En büyük 'iyi ki'lerimden biri böyle bir aileye sahip olmak" diyen ODTÜ mezunu yönetici, yaşadığı sitede geniş akraba çevresiyle kendilerine adeta bir köy kurduklarını söylüyor.

Kaynak: Dunya.com

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