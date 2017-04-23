Hayatı Kalabalık Seviyorum
Alman Vaillant'ın ilk Türk CEO'su Alper Avdel, yaşam felsefesini "kolektif hayatın artıları" üzerine inşa etmiş biri. "En büyük 'iyi ki'lerimden biri böyle bir aileye sahip olmak" diyen ODTÜ mezunu yönetici, yaşadığı sitede geniş akraba çevresiyle kendilerine adeta bir köy kurduklarını söylüyor.
Alman Vaillant'ın ilk Türk CEO'su Alper Avdel, yaşam felsefesini "kolektif hayatın artıları" üzerine inşa etmiş biri. "En büyük 'iyi ki'lerimden biri böyle bir aileye sahip olmak" diyen ODTÜ mezunu yönetici, yaşadığı sitede geniş akraba çevresiyle kendilerine adeta bir köy kurduklarını söylüyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Doğalgaz faturalarında yeni dönem başladı!
-
TÜSİAD'dan seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama daha!
-
3 çiftçi, bir ilçenin kaderini değiştirdi! Göç edenler geri dönüyor
-
İBB, Karayolları'na yazı yazınca ortaya çıktı! Yavuz'a dolar zammı
-
3310'la ilgili beklenen açıklama geldi! İşte çıkış tarihi ve fiyatı
-
Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor! İşte tüm bilinmesi gerekenler
-
Ünlü ismi dilenirken görenler gözlerine inanamadı