Sosyal sorumluluk projesi "Hayatı Aydınlat" kapsamında düzenlenen Hayatı Aydınlat Türk Halk Müziği Konseri, İstanbulluların beğenisine sunuldu.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen konserin ilk bölümünde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan Hayatı Aydınlat Korosu sahne aldı. Konserin ikinci bölümünde ise sanatçı Gülşen Kutlu sevilen türküleri seslendirdi.



Konserde, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'ndan Kafkas Halk Oyunları ekibi de bir gösteri sundu.



Etkinlikte konuşan CK Enerji Yatırım AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, son yıllarda Türkiye'nin önde gelen gruplarının hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal bilinç oluşturmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Proje hakkında bilgi veren Cengiz, "Nasıl ki su insana hayat verir. Suyu oluşturan da yağmur tanecikleridir. Şimdi bu projeyle koroyu oluşturanlar, özel çocuklara bir yağmur taneciği olmaya çalışıyorlar. Bizler de buna katkı veriyoruz. Şimdi sizler de buraya gelmekle yağmur taneciklerinin birer parçasısınız. Bu çok önemli." diye konuştu.



"Projeyi uluslararası hale getirmeyi planlıyoruz"



Proje için her yıl farklı bir tema oluşturduklarını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:



"Bu yılın temasını ise akülü şarj istasyonları olarak belirledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde, 39 merkez noktada akülü sandalye şarj istasyonu kuracağız. Her yıl daha fazla özel insanımıza yardım ulaştırmayı hedeflediğimiz Hayatı Aydınlat Projesi'ni gelecekte uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeyi planlıyoruz."



Konserin ardından, "Birlikte, el ele" mesajı için davetlilerin boyalı el baskılarından oluşan bir afiş ise sosyal sorumluluk projesine katkı için Cengiz Holding ve Kolin İnşaat tarafından satın alındı.